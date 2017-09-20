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عضو اللجنة الأولمببة: موقف الأهلي قانوني.. ولم نجتمع لاتخاذ أي قرار منذ 3 أشهر

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عضو اللجنة الأولمببة: موقف الأهلي قانوني.. ولم نجتمع لاتخاذ أي قرار منذ 3 أشهر عضو اللجنة الأولمببة: موقف الأهلي قانوني.. ولم نجتمع لاتخاذ أي قرار منذ 3 أشهر

التحرير

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فجر سامح مباشر، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن اللائحة الاسترشادية لم تعرض على اللجنة الأولمبية، وأن اللجنة لم تجتمع منذ 3 أشهر، منذ يونيو الماضي.

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وقال مباشر في تصريحات لقناة الأهلي برنامج "الكورة والجماهير" إن موقف النادى الأهلي بإقامة الجمعية العمومية على يومين قانوني، واللجنة الأولمبية لم تعترض على إقامتها علي يومين ولم تجتمع لاتخاذ أي قرار برفض العمومية.

وتابع أن إيقاف حمادة المصري قرار خاطئ من اللجنة الأولمبية، وأن أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لم يشاركوا فى إعداد اللائحة الاسترشادية، ولم نعترض على إقامة الجمعية العمومية للأهلي علي يومين، بل قال إن لائحة الأهلي أو اللائحة الاسترشادية لم تعرض علينا من الأساس.

وقال مباشر: الأهلي كبير وطول عمره نادي المبادئ ونادي القيم وموقفه قانوني مائة بالمائة، وبسؤاله عن اختيار أعضاء لجنة التسوية وفض المنازعات، قال مباشر: "قالولنا" ، نحن لا نعلم شيئا عن أعضاء لجنة التسوية وفض المنازعات".

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التحرير

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