زكريا ناصف يشكر إدارة الأهلي

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وجه زكريا ناصف، لاعب النادي الأهلي السابق، رسالة شكر لمجلس إدارة النادي الأحمر، بعد الموافقة على حضور الجماهير، لمؤازة الفريق بمران اليوم الأربعاء، في ملعب «مختار التتش»، قبل مواجهة الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب "ناصف"، عبر حساب هبموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «‫أشكر إدارة الأهلي لتلبية النداء ‬والرجاء لحضور الجماهير التدريب لتشجيع الفريق‬، ‫وكل الإحترام للجماهير التي حضرت ‬‫وأكدت إنتماءها وعشقها للنادي الأهلي، وأثق في الجهاز الفني واللاعبين في تحمل المسؤولية وتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير».

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وتوافدت جماهير الأهلي بأعداد كبيرة على ملعب التتش بالجزيرة عصر اليوم، الأربعاء، لدعم فريق الكرة في مرانه الأخير قبل السفر إلى تونس. وحرص أمن الأهلي على توزيع زجاجات مياه على الجمهور المتواجد في المران،وحرصت الجماهير على ترديد الأغاني، والتشجيع بطرق وأساليب تشعل حماس اللاعبين، وتحفزهم لتحقيق الفوز على الترجي برادس في لقائهما معًا السبت المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.