بالصور.. الأقصر تحتفل بالعام الهجري الجديد

الأقصر - محمد محروس:

شهدت مكتبة مصر العامة بالأقصر، مساء اليوم الأربعاء، احتفالية العام الهجري الجديد، بحضور محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء مصطفى صلاح الدين، مدير أمن الأقصر، واللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء عماد أبو العزايم السكرتير المساعد، والشيخ محمد صالح عبدالرحمن، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك والقمص ارسانيوس ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات القرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ إسلام محمد المتحدث الرسمي بمديرية الأوقاف، كلمة حول الهجرة النبوية إلى مكة، وأهمية الحدث في تاريخ الإسلام لذلك اختير ليكون بداية التاريخ الهجري.

واختتم الحفل بتكريم مجموعة من الأئمة والدعاة والخطباء وعدد من الطلاب من حفظة القرآن الكريم.