الحلقة (17) من "نيران صديقة": طارق يكشف لرأفت اسم الشخص الذي قتل والده

كتب : سارة محمد منذ 57 دقيقة

في الحلقة السابعة عشر من مسلسل "نيران صديقة"، يطلب طارق من رجل أعمال مجموعة من الحراسة لحمايته خوفا من أن يقتله أحد من أصدقائه تنفيذا لطلب مرسل "السي دي"، وتعود الأحداث مرة أخرى إلى العام 1995 وتعرف "نهال" بأن والدتها سلمت ابنتها إلى ملجأ الأيتام.

وتشفي نور من الشلل الذي أصابها لعدة سنوات، وتذهب أميرة إلى منزل الرجل الذي ظهر في حياة أمها فجأة، وتطلب منه أن تعرف من هو، ويعترف لها بأنه والدها فتنهره وترفض الاعتراف به كأب، ثم تأتي إليه "سمرة" وتعلم بأنه اعترف لها بالسر.

وتساعد سمره نهال في استرداد رنا ابنه أميرة من الملجأ، ويشترك طارق في عملية اغتيال "مدحت محفوظ" في فناء فيلا رأفت هجرس، ويصاب بطلق ناري في كتفه ويصاب أيضا طارق، ويشاركان نور ونهال وأميرة في إنقاذه، حيث يسحبوه لقبوا الفيلا قبل حضور الشرطة والقبض عليه، ويطلب طارق من نهال أن تسامحه على كل ما فعل بها، ويستدعون الطبيب ليحاول إنقاذه.

ويطلب طارق من نهال أن تحضر له "رأفت" الذي على وشك الموت، ويعترف له بأن الذي قتل والده هو صديقه "حسين يعقوب" الشريك له في كثير من عملياته.

مسلسل "نيران صديقة"، بطولة منة شلبي، وعمرو يوسف، ورانيا يوسف، وكندة علوش، وظافر العابدين، وصبري فواز، وسلوى خطاب، ومحمد شاهين، وباسل الخياط، ومحمد ممدوح، ومن إخراج خالد مرعي، وتأليف محمد أمين راضي.