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حماس تنتقد خطاب عباس في الأمم المتحدة

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مصراوي Masrawy

حماس تنتقد خطاب عباس في الأمم المتحدة

10:53 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

حماس تنتقد خطاب عباس في الأمم المتحدة

فوزي برهوم

غزة - (د ب أ):
انتقدت حركة "حماس" الإسلامية خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

واعتبر الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في بيان، أن خطاب عباس "حمل روح الإقرار بفشل مشروع التسوية والمفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، ويحمل منطق استجداء حقوق الشعب الفلسطيني المقاوم، الذي يرنو للانعتاق من الاحتلال بكل الوسائل المشروعة".

وقال برهوم: أن عباس "للأسف لم يفرق في خطابه بين مقاومة الشعب الفلسطيني، باعتبارها حقا أصيلا في ظل الاحتلال، وبين الإرهاب المدان من قبل كل القوانين والأعراف الدولية، بل إن الاحتلال أحد أبرز أشكال الإرهاب".

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي رحب برهوم بما أعلنه عباس عن قدوم حكومة الوفاق الفلسطينية إلى غزة الأسبوع المقبل، ردا على إعلان حماس قبل أيام عن حل لجنتها الإدارية في القطاع، بعد زيارة وفد من قيادتها إلى .

وقال الناطق باسم حماس "سنعمل على إنجاح مهمة حكومة الوفاق، وسنستمر في خطوات المصالحة حتى تصبح واقعا ملموسا، كي يتفرغ الجميع للنهوض بالمشروع الوطني ومواجهة الاحتلال".

وأضاف "نجدد التزامنا بما أعلنته الحركة في القاهرة".

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