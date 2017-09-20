قمة مصرية- أمريكية بين السيسي وترامب بنيويورك
قمة مصرية- أمريكية بين السيسي وترامب بنيويورك
10:51 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017
السيسي وترامب
نيويورك- (أ ش أ):
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بمقر اقامته بنيويورك، وذلك على هامش اجتماعات الدورة ال72 للجمعية العامة للامم المتحدة.
وكان السيسي ألقى كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، وتحدث فيها عن أهمية إقرار السلام في الشرق الأوسط وشدد على ضرورة أن يتخذ العالم موقفًا واضحًا تجاه القضايا والأزمات التي يتعرض لها.
وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعات الدورة الـ72 بحضور عدد كبير من قادة وزعماء العالم.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
السيسي يؤكد حرص مصر على تدعيم العلاقات مع ايطاليا
-
السيسي: الإرهاب تراجع في ليبيا.. والوقت مهيأ لحل الأزمة
-
الإفتاء: الجمعة أول أيام السنة الهجرية الجديدة.
-
خبراء: العلاقة بين مصر وأمريكا آخذة في التطور
إعلان
إعلان