قررت شركة النايل سات إعادة البث لقناة الحياة غداً الخميس بعد انقطاع شارة البث لمدة أسبوع، وذلك عقب لقاء الإعلامي خالد حلمي رئيس شبكة الحياة الجديد مع اللواء حمدي منير نائب رئيس مجلس إدارة النايل سات وأشرف الإسكندراني مدير عام الشئون التجارية بالشركة.

وأكد حلمي للمسئولين عن القمر الصناعي النايل سات أن شركة تواصل التي استحوذت مؤخراً على شبكة قنوات الحياة سوف تتولى تسوية مديونيات المحطة للشركة بحيث تنتظم في السداد، وذلك في إطار خطة تواصل للارتقاء وتطوير شبكة الحياة، عقب التعثر المالي الذي سيطر عليها خلال الأشهر الأخيرة.

من جانبهم أكد القائمون على شركة النايل سات دعمهم الدائم للإعلام المصري، ليتمكن من آداء دوره الوطني المأمول بما يحقق المصلحة العامة للدولة والمجتمع.

عودة البث لقناة الحياة غداً بعد تدخل المالك الجديد

قررت شركة النايل سات إعادة البث لقناة الحياة غداً الخميس بعد انقطاع شارة البث لمدة أسبوع، وذلك عقب لقاء الإعلامي خالد حلمي رئيس شبكة الحياة الجديد مع اللواء حمدي منير نائب رئيس مجلس إدارة النايل سات وأشرف الإسكندراني مدير عام الشئون التجارية بالشركة.

وأكد حلمي للمسئولين عن القمر الصناعي النايل سات أن شركة تواصل التي استحوذت مؤخراً على شبكة قنوات الحياة سوف تتولى تسوية مديونيات المحطة للشركة بحيث تنتظم في السداد، وذلك في إطار خطة تواصل للارتقاء وتطوير شبكة الحياة، عقب التعثر المالي الذي سيطر عليها خلال الأشهر الأخيرة.

من جانبهم أكد القائمون على شركة النايل سات دعمهم الدائم للإعلام المصري، ليتمكن من آداء دوره الوطني المأمول بما يحقق المصلحة العامة للدولة والمجتمع.