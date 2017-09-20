"التعليم العالي" توضح حقيقة توحيد زي طلاب الجامعات

كتب- محمد قاسم:

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا صحة مطلقًا للشائعات التي يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توحيد الزي الجامعي.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن البعض اعتاد ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يبدأ العام الدراسي الجديد وحتى الآن بهدف إثارة البلبلة والتشويش في أوساط الرأي العام.

وأضافت الوزارة أن كافة سياسات التعليم العالي والقرارات وتطورات الأنشطة المختلفة التي يشهدها التعليم العالي في مصر يتم إعلانها رسمياً من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وصفحتها الرسمية والبيانات الصحفية الصادرة عن الوزارة.

وأهابت الوزارة، بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم التورط في نشر شائعات حول التعليم العالي في مصر تجنبا لإحداث بلبلة في أوساط الطلاب والأسر المصرية.