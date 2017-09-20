"الفلاحين" تشكر الحكومة بعد موافقتها على مشروع قانون النقابة المهنية الموحدة

القاهرة- أ ش أ:

وجهت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، برئاسة فريد واصل، بخالص الشكر لمجلس الوزراء، لموافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والذي استمرت مناقشته أكثر من 5 سنوات ماضية، حيث سبق وتقدم فريد واصل، بمشروع لإنشاء نقابة مهنية للفلاحين والمنتجين الزراعيين، منذ عام 2012، واستغرق الأمر مناقشات عديدة مع مسئولي الحكومات والأنظمة السابقة إلى أن حققت حكومة شريف إسماعيل، أحلام الفلاحين بالموافقة على مشروع القانون.

وأكد فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، في بيان أصدرته النقابة مساء اليوم الأربعاء، أن الفلاح كان يشعر بالإهمال، مشيرًا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون النقابة المهنية الموحدة والمقدم بمعرفته تعد أكبر دليل على أن القيادة السياسية تولي اهتمامها الكبير للفلاح بزعم أنه الشريك الأول للدولة في التنمية والحضارة، وهو ما أعلنه أكثر من مرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن الفلاح شريك أساسي في التنمية.

وأضاف واصل أن مشروع قانون النقابة، سوف يعمل على تنظيم حياة الفلاح اقتصاديا وزراعيا وسياسيا، وسوف تكون النقابة الداعم الرئيسي للفلاح في مواجهة الأزمات التي تحيط به، كما أنها ستكون الشريك الأساسي للدولة في وضع السياسات الزراعية اللازمة، وسوف تبذل قصارى جهدها لتطوير الأداء الزراعي بما يتناسب مع احتياجات الأسواق محليا وخارجيا، بالإضافة إلى أنها ستضع رؤيتها في تحقيق النهضة الزراعية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير الإنتاج الزراعي.

وأشار البيان إلى أن مشروع القانون يعطي الحق لإنشاء الصناديق الخاصة بالفلاح للمعاش والتأمين الصحي، وهما أهم الخدمات الأساسية التي تغيب عن حياة الفلاح.

وأوضح فريد واصل، في بيانه، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، كان يدعمه نحو 60 عضوا بمجلس النواب، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة المشروع مرة أخرى إلى البرلمان لإقراره.