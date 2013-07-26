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الحلقة (17) من "مزاج الخير": شوق تطلب معلومات عن رمانة من المر

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الحلقة (17) من "مزاج الخير": شوق تطلب معلومات عن رمانة من المر الحلقة (17) من "مزاج الخير": شوق تطلب معلومات عن رمانة من المر

كتب : أروا الشوربجي منذ 46 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "مزاج الخير"، ذهبت "شوق" التي تقوم بدورها الفنانة علا غانم، إلي "بجاشي المر" الذي يجسد دوره الفنان "ضياء الميرغني" تطلبت منه معلومات عن "رمانة" التي يلعب دورها الفنانة التونسية "درة" الراقصة التي يحبها "خميس أفندينا".

حصل "خميس أفندينا" الذي يلعب دوره الفنان مصطفى شعبان، علي معلومات كان طلبها من المحامي بدران الذي يقوم بدوره الفنان "محمد شومان"، عن هوية الشخص الذي اصطدم بسيارته بـ"قتنة" جارته، وتبين له أنه ابن تاجر ماس كبير.

مسلسل "مزاج الخير" من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج مجدي الهواري، وبطولة مصطفى شعبان ودرة وعلا غانم وحسن حسني وسميحة أيوب ومحمود الجندي وحسين الإمام ومحمد نجاتي ومي سليم ومنة فضالي.

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