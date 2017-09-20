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بالصور - بالإنشاد والتواشيح.. أسيوط تحتفل بالعام الهجري الجديد

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مصراوي Masrawy

بالصور - بالإنشاد والتواشيح.. أسيوط تحتفل بالعام الهجري الجديد

10:39 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

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أسيوط - أسامة صديق:

شهد مسجد ناصر بمدينة أسيوط، مساء اليوم الأربعاء، احتفال المحافظة بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، بفقرات من الإنشاد والتواشيح الدينية، للمبتهل الشيخ يسري عبدالرحمن إمام وخطيب بمديرية الأوقاف.

وجاء الاحتفال بحضور المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، واللواء جمال مصطفى شكر، مدير أمن أسيوط، والدكتور عبدالناصر نسيم عطيان، وكيل وزارة الأوقاف، والمقدم وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وسط حضور كبير من الأهالي وأئمة الأوقاف.

ووجه المحافظ التهنئة للشعب المصري عامة وأهالي أسيوط بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال ببداية العام الهجري الجديد، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ جيشًا وشعبًا وقيادة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ أحمد إبراهيم حسن، إمام وخطيب بمديرية الأوقاف.

وتحدث الدكتور عبدالناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، عن دروس مستفادة من الهجرة النبوية الشريفة و كيفية بناء الدولة المدنية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكيفية الاستفادة منها في بناء دولتنا المصرية التي تقوم على مبدأ المواطنة لتتسع جميع الديانات دون تمييز.

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