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في العيد القومي.. مجموعة وزارية في الوادي الجديد لتدشين عددا من المشروعات

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مصراوي Masrawy

في العيد القومي.. مجموعة وزارية في الوادي الجديد لتدشين عددا من المشروعات

10:38 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

في العيد القومي.. مجموعة وزارية في الوادي الجديد لتدشين عددا من المشروعات

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تستعد محافظة الوادي الجديد، لاستقبال مجموعة وزارية لتدشين عدة مشروعات تنموية سيتم افتتاحها في العيد القومي للمحافظة في الأول من أكتوبر المقبل.

وأعطى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تعليمات لرؤساء المراكز ومديري المديريات للاستعداد للاحتفال بالعيد القومي واتخاذ كافة التدابير اللازمة والنظافة وتجميل المدن والتغطية الكاملة لمرفق المياه والصرف الصحي والإنارة، حتى تظهر المحافظة بالمظهر اللائق أمام الضيوف.

ووجه الزملوط، بضرورة تأكيد جاهزية المشروعات التي سيجري وضع حجر أساس لها، والتنسيق مع الإدارات التعليمية والثقافة الجماهيرية والشباب والرياضة للمشاركة في الاحتفالية، والتنبيه على جميع العاملين بالإدارات والمرافق للمساهمة في إنجاح الاحتفالية والظهور بالمظهر اللائق.

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