وزير خارجية كوريا الشمالية يصل إلى نيويورك

كتب - عبدالعظيم قنديل:

وصل وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج هو إلى نيويورك، الاربعاء، وذلك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المقرر ان يلقى خطابا في الاجتماع العالمى يوم الجمعة ويجتمع مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس، وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة لكوريا الشمالية في أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ترامب: إن "الولايات المتحدة لديها الكثير من القوة والصبر، لكن إذا تعرض حلفاؤنا للخطر سندمر كوريا الشمالية تدميرا كاملا".

وأجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السادسة يوم 3 سبتمبر الماضي، واطلقت سلسلة من الصواريخ الباليستية في الأسابيع الاخيرة منها صاروخان فوق اليابان.