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سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يهاجم خطاب الرئيس الفلسطيني

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مصراوي Masrawy

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يهاجم خطاب الرئيس الفلسطيني

10:17 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يهاجم خطاب الرئيس الفلسطيني

داني دانون

كتب - عبدالعظيم قنديل:
زعم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أن القيادة الفلسطينية تتهرب من السلام.

ووصف دانون خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء ب"الأكاذيب التي تشجع على الكراهية،" حسبما أوردت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقال "لقد أثبتت الأكاذيب والأعذار اليوم مرة أخرى أن القيادة الفلسطينية تتهرب من السلام".

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة في كلمته أمام الجمعية العامة بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

واشتكى عباس بمرارة في كلمته من استمرار بناء المستوطنات، وقال إنها تعرقل إمكانية التوصل لاتفاقية قائمة على حل الدولتين.

وشبه عباس الظروف التي يعيش فيها الشعب الفلسطيني بنظام الفصل العنصري السابق في جنوب افريقيا (الأبارتهايد).

وقال إنه في حال فشل حل الدولتين فلن يكون أمام الشعب الفلسطيني سوى العودة إلى النضال والمطالبة بحقوق كاملة لجميع سكان فلسطين التاريخية.

وكان عباس قد اجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد في وقت سابق.

وقال ترامب إنه يعتقد أن مستشاريه يملكون فرصة جيدة للتوسط في التوصل إلى اتفاقية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

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مصراوي Masrawy

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