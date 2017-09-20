أخبار عاجلة

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
رئيس البنك الأوروبي: من السابق لأوانه الحديث عن مخاطر مالية جراء أزمة كتالونيا -
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مسابقة لاختيار أفضل قرية على مستوى الوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مسابقة لاختيار أفضل قرية على مستوى الوادي الجديد

10:34 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

مسابقة لاختيار أفضل قرية على مستوى الوادي الجديد

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، جولة تفقد خلالها قرية الجزائر بمركز الخارجة.

وتفقد المحافظ، ملعبًا خماسيًا نجيل صناعي مضاء، بتكلفة 700 ألف جنيه.

كما التقى المحافظ، ببعض المواطنين والشباب من أبناء القرية، واستمع إلى مشكلاتهم التي كان من أهمها إنشاء وحدة محلية بالقرية، وتسليم تقسيمات الشباب لمستحقيها وتوصيل الصرف الصحي للقرية.

ووجه المحافظ، بتنفيذ مسابقة لاختيار أفضل قرية، وتابع بكل مركز من مراكز المحافظة، وذلك من حيث النظافة العامة للقرية والمظهر الحضاري.

ووجه الزملوط، بسرعة تعديل الكروكي الخاص بتقسيمات الشباب بالقرية، تمهيدًا لتسليمها لمستحقيها والبالغ عددهم 164 شابًا، بالإضافة إلى إعداد مخطط لتوفير سيارات الصرف الصحي من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة لتعمل بالقرية.

وأشار المحافظ، خلال اللقاء، إلى أنه سيجري توصيل الصرف الصحي للقرى تباعًا، وفق الكثافة السكانية بكل قرية، وسوف تكون الأولوية للقرى الأكثر في عدد السكان، والقرى التي بدأت في تنفيذ الصرف الصحي بها بالجهود الذاتية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إحالة 33 معلما للتحقيق بتهمة التزوير في مسابقة الـ 300 معلم بالوادي

    أخبار

  • تخصيص أتوبيسات مكيفة لعودة حجاج الوادي الجديد

    أخبار

  • الوادي الجديد تستعد لدخول "جينيس" بأطول سلسة تمور في العالم

    أخبار

  • معرض للتمور خلال احتفالات العيد القومي للوادي الجديد

    أخبار

إعلان

e6bf1328ad.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي

بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي

بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين

اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين