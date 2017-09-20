مسابقة لاختيار أفضل قرية على مستوى الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أجرى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، جولة تفقد خلالها قرية الجزائر بمركز الخارجة.

وتفقد المحافظ، ملعبًا خماسيًا نجيل صناعي مضاء، بتكلفة 700 ألف جنيه.

كما التقى المحافظ، ببعض المواطنين والشباب من أبناء القرية، واستمع إلى مشكلاتهم التي كان من أهمها إنشاء وحدة محلية بالقرية، وتسليم تقسيمات الشباب لمستحقيها وتوصيل الصرف الصحي للقرية.

ووجه المحافظ، بتنفيذ مسابقة لاختيار أفضل قرية، وتابع بكل مركز من مراكز المحافظة، وذلك من حيث النظافة العامة للقرية والمظهر الحضاري.

ووجه الزملوط، بسرعة تعديل الكروكي الخاص بتقسيمات الشباب بالقرية، تمهيدًا لتسليمها لمستحقيها والبالغ عددهم 164 شابًا، بالإضافة إلى إعداد مخطط لتوفير سيارات الصرف الصحي من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة لتعمل بالقرية.

وأشار المحافظ، خلال اللقاء، إلى أنه سيجري توصيل الصرف الصحي للقرى تباعًا، وفق الكثافة السكانية بكل قرية، وسوف تكون الأولوية للقرى الأكثر في عدد السكان، والقرى التي بدأت في تنفيذ الصرف الصحي بها بالجهود الذاتية.