الحلقة (17) من "لن أطلب الطلاق": حنان ترفع قضية "خلع" على زوجها

كتب : سارة محمد منذ 44 دقيقة

في الحلقة السابعة عشر من المسلسل الخليجي "لن أطلب الطلاق"، يترك يوسف منزل والده ليذهب ليعيش مع والدته حتى لا يتركها وحيده، وتذهب نوال لزيارة حنان في منزلها لتؤنبها على ما فعلت بأخيها وتنشب بينهم مشادة كلامية وتطرد حنان "نوال"من منزلها وتؤكد لها بأن أخيها لم يطلقها.

وتقابل سندس يوسف وتعبر له عن مخاوفها من طلاق والدها ووالدتها لما يحمله علاقتهم من مشاكل مستمرة، ويقابل عبد الله صديقا له ويعبر له عن أعجابه بحنان وشخصيتها، ويرفض خالد تطليق حنان ويؤكد بأنه سيجعلها "تدفع الثمن غالي"، وتبحث نوال لأخيها عن عروسة جديدة لتعوضه عن هجر زوجته له، وتقيم حنان على زوجها دعوى "خلع" حتى تتخلص من زواجه لها.

"لن أطلب الطلاق" من تأليف إيمان سلطان وإخراج مصطفى رشيد، وتشارك في البطولة سحر حسين وهدى حسين وإبراهيم الحربي وخالد أمين وفهد البناي وحلا الترك وهنادي الكندري وأزهار الحلوجي.