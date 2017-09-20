"سعار البقر" يرفع الطوارئ في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ القصوى عقب ظهور حالات اشتباه في 19 حالة من الأبقار، مصابة بمرض السعار في عدد من قرى المحافظة.

وقال الدكتور محمد بشير، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، في بيان صحفي، إنه جرى التنسيق مع مديرية الأمن للقضاء على الكلاب المسعورة في القرى، حيث جرى الدفع بفرد أمن داخل كل قرية ظهر فيها حالات، للقضاء على الكلاب المسعورة، التي تنقل الفيروس للأبقار.

وأضاف بشير، أن الفرق البيطرية اشتبهت في 19 بقرة يحتمل إصابتها بفيروس "السعار"، في قرى (جناح، الثورة، بولاق) جنوب مدينة الخارجة، لتعرضهم لهجمات من كلاب وثعالب مصابة بالمرض، نظرًا لترك المزارعين الأبقار على مدار الـ24 ساعة في الحقول دون إدخالها للحظائر.

وأوضح أن المديرية أعدمت 4 حالات مصابة بسعار البقر خلال الفترة الماضية بمركز الداخلة، من خلال الحرق والدفن لضمان عدم انتقال العدوى بين الأبقار، لافتاً إلى أن المديرية تكثف حاليًا حملات إعدام الحيوانات الضالة المصابة بمرض السعار في جميع قرى المحافظة خاصة النائية منها والقريبة من الجبال.