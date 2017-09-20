المقاتلات العراقية تقتل عشرات الدواعش في الحويجة

كركوك، العراق (د ب أ)

قصفت مقاتلات إف 16 العراقية أهدافا لتنظيم داعش ما أسفر عن مقتل العشرات في قضاء الحويجة، التابع لمحافظة كركوك، 250 كيلومترا شمالي بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة وزع اليوم الأربعاء "استناداً لمعلومات هيئة الاستخبارات التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات إف 16 العراقية عدة ضربات جوية، أسفرت عن تدمير معمل لتفخيخ المركبات، ومستودعين للأسلحة والاعتدة ، وقتل العشرات من الارهابيين".

وأسفر القصف أيضا عن "حرق عدد من المركبات المفخخة والأسلحة والاعتدة التي كانت بداخلها في قضاء الحويجة".