أخبار عاجلة

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
رئيس البنك الأوروبي: من السابق لأوانه الحديث عن مخاطر مالية جراء أزمة كتالونيا -
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

المقاتلات العراقية تقتل عشرات الدواعش في الحويجة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المقاتلات العراقية تقتل عشرات الدواعش في الحويجة

09:57 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

المقاتلات العراقية تقتل عشرات الدواعش في الحويجة

ارشيفية

كركوك، العراق (د ب أ)
قصفت مقاتلات إف 16 العراقية أهدافا لتنظيم داعش ما أسفر عن مقتل العشرات في قضاء الحويجة، التابع لمحافظة كركوك، 250 كيلومترا شمالي بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة وزع اليوم الأربعاء "استناداً لمعلومات هيئة الاستخبارات التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات إف 16 العراقية عدة ضربات جوية، أسفرت عن تدمير معمل لتفخيخ المركبات، ومستودعين للأسلحة والاعتدة ، وقتل العشرات من الارهابيين".

وأسفر القصف أيضا عن "حرق عدد من المركبات المفخخة والأسلحة والاعتدة التي كانت بداخلها في قضاء الحويجة".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محللون: استفتاء كردستان "قد يجر العراق إلى حرب أهلية"

    أخبار

  • رئيس إقليم كردستان العراق: العقلية الحاكمة في بغداد لم تتغير

    أخبار

  • تركيا تدرس فرض عقوبات على كردستان العراق بسبب الاستفتاء

    أخبار

  • أبرز الهجمات الجارية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق

    أخبار

إعلان

fd17d071a6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج

بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات

بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي

بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي