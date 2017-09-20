حسام البدري يكشف عن رسالته للاعبي الأهلي بعد دعم الجماهير

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كشف حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن رسالته للاعبيه، بعد زحف جماهير الأحمر، لملعب "التتش"، اليوم الأربعاء، لدعم الفريق في مرانه الأخير قبل المغادرة لتونس غدًا الخميس، لمواجهة الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال البدري، في تصريحاته لبرنامج "الكرة والجماهير"، المذاع على قناة الأهلي: "لم انتظر حتى انتهاء المران للحديث مع اللاعبين بل تحدثت معهم مباشرة وطالبتهم بإسعاد الجماهير الوفية التي حضرت اليوم وظهرت بشكل اكثر من رائع ".

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وأضاف: "أخبرت اللاعبين أن صوت الجماهير الذي هز التتش اليوم، يستحق أن يقدموا كل ما يملكون في مباراة الإياب لتحقيق الانتصار وخطف بطاقة التأهل".

وتابع: "استقبال الجماهير لي اليوم سيظل عالقًا بذهني مدى الحياة".