البدري عن جماهير الأهلي: دعمهم طريقنا للفوز على الترجي

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أكد حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، أن مجلس إدارة النادي الأهلي، وافق على طلبه بحضور الجماهير لمران الفريق الأخير قبل الذهاب لتونس، لمواجهة الترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا أن دعم الجماهير طريق الفريق لتحقيق الانتصار.

وقال البدري، في تصريحات لبرنامج "الكرة والجماهير"، المذاع على قناة الأهلي: "مجلس إدارة النادي الأهلي وافق على طلبي بحضور الجماهير لمران الفريق الأخير قبل الذهاب لتونس".

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وأضاف: "عشنا مشاعر رائعة اليوم، منحتنا دفعة قوية لتحقيق الانتصار، أمام الترجي".