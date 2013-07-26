رولا خرسا: السفيرة الأمريكية "مكرت" والشعب لقنها درسا في "الأدب"

خرسا: مرشد مصر هو "الجيش والكنيسة والأزهر"

كتب : سهيلة حامد منذ 36 دقيقة

وجهت الإعلامية رولا خرسا، رسالة شديدة اللهجة إلى أمريكا وخاصة السفير الأمريكية آن باترسون، وقالت: "السفيرة الأمريكية مكرت.. والله خير الماكرين".

وأضافت، خلال برنامجها على قناة "صدى البلد"، اليوم سيكون الملايين في شوارع مصر المحروسة ولن يقل عن 30 يونيو.

وتابعت: الحشود في الميادين توجه رسالة إلى أمريكا بأن مصر بها ثورة وليس انقلابا، وأضافت: "إذا كان عندكم مرشد فهو مرشد على نفسه وعلى جماعته، مصر مالهاش مرشد ولا جماعة، مصر مرشدها الجيش والكنيسة والأزهر".

وواصلت رولا هجومها على السفيرة الأمريكية، وقالت شعب مصر يلقن أمريكا درسًا، ويعلّم السفيرة الأمريكية الأدب ويعلمها عدم التدخل في شؤون مصر الداخلية، وأضافت شعب مصر يعطي درسا للعالم في مفهوم العزة والكرامة.