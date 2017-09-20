إكرامي يوجه رسالة للجماهير بعد مؤازرته في التتش

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

حرص شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي، على توجيه الشكر للجماهير، بعد مؤازرته في مران اليوم الأربعاء، قبل السفر إلى تونس، لمواجهة الترجي، يوم السبت المقبل، ضمن إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كانت الجماهير، حضرت مران الأهلي، بملعب مختار التتش، مساء اليوم، حيث دعمت اللاعبين ووجهت لهم الهتاف والمساندة، قبل المباراة المرتقبة، والتي يحتاج فيها الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدفين، للصعود من رادس.

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ونشر شريف إكرامي، صورته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أثناء هتاف الجمهور له، معلقًا عليها: "شكرًا جمهور الأهلي العظيم".