بعد انتهاء الإيقاف..«رونالدو» يقود ريال مدريد لمواجهة بيتيس

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أعلن زين الدين زيدان،المدير الفنى لريال مدريد، عن تشكيلة الفريق التي تواجه ريال بيتيس ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني على «سانتياجو برنابيو».

وعاد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، للتشكيل الأساسي للملكي بعد إيقافه 5 مباريات بدأت بمباراة العودة في السوبر الإسباني وتلاها 4 مباريات في الدوري،حيث يعد هذا هو الظهور الأول له في الليجا هذا الموسم.



وجاء تشكيل ريال مدريد بالكامل كالتالى...

حراسة المرمى: كيلور نافاس

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خط الدفاع: مارسيلو – سيرجيو راموس – رفائيل فاران – دانييل كارفاخال

خط الوسط: تونى كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش

خط الهجوم: ايسكو – رونالدو – جاريث بيل