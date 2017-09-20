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النني يقود وسط آرسنال أمام دونكاستر في كأس الرابطة

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النني يقود وسط آرسنال أمام دونكاستر في كأس الرابطة النني يقود وسط آرسنال أمام دونكاستر في كأس الرابطة

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

كشف آرسين فينجر المدير الفني لفريق آرسنال، عن التشكيل الأساسي للجانرز، لمواجهة دونكاستر روفرز، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، ضمن مباريات الدور الثالث من عمر بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

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وشهد التشكيل الأساسي، محمد النني لاعب وسط آرسنال، حيث دفع به آرسين فينجر، بعدما غاب عن المشاركة أساسيًا، طوال الفترة الماضية، حيث كان يفضل الدفع بالسويسري تشاكا بدلًا منه.

وجاء التشكيل كاملًا كالتالي:
حراسة المرمى: أوسبينا
خط الدفاع: متسيكر، هولدينج، تشامبرز
خط الوسط: محمد النني، ويلشر، نيلز، نيلسون
في الهجوم: سانشيز، والكوت، جيرو

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