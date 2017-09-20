رئيس جامعة كفر الشيخ: أنشأنا كلية الحاسبات لاختراق أنظمة الإرهاب

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كتب - عمرو الشامي

قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه تم إنشاء كلية للحاسبات والمعلومات لتخريج جيل من الشباب متخصص فى تكنولوجيا المعلومات ويكونون جيوشا تكنولوجية للمساهمة فى مواجهة الخطر المتزايد من التنظيمات الإرهابية الإلكترونية واختراق أنظمتها، لافتا أن مواجهة الفكر ‏لا تتم إلا بالفكر.‏

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وأضاف القمري في كلمته التي ألقاها بمؤتمر "المرأة صانعة السلام... معا ضد التطرف والإرهاب" اليوم الأربعاء، أن مصر تعاني من الإرهاب منذ عقود من الزمن، وشهدت العديد من الأحداث الإرهابية استهدفت المرأةَ والطفلَ والشيوخَ، والقواتِ المسلحةِ ‏ورجال الشرطة.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أن الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية، فلا توجد دولة بمنأى عن مخاطر وجرائم الإرهاب التي تنفذها التنظيمات ‏الإرهابية والمتطرفة والتي تؤثر على الأحوال الاقتصادية والمعيشية مما يمثل عبئا إضافيًا على المرأة باعتبارها المسؤولة عن ‏تدبير المتطلبات المعيشية للأسرة والمجتمع.‏