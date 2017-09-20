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داعية سعودي: النساء «يمتلكن ربع عقل» (فيديو)

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داعية سعودي: النساء «يمتلكن ربع عقل» (فيديو) داعية سعودي: النساء «يمتلكن ربع عقل» (فيديو)

التحرير

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ألقى رئيس فرع الإفتاء بمنطقة عسير بالمملكة العربية ، الداعية الدكتور سعد الحجري، محاضرة يزدري فيها النساء، مما عرضه لهجوم واسع من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال «الحجري»، في محاضرته، إن المرأة لا تصلح لقيادة السيارات، ناصحًا المرور بعدم إعطاء السيدات «رخصة قيادة»، معللًا ذلك بأن المرأة «ناقصة عقل»، متابعًا بسخرية: «المرأة إذا ذهبت إلى الأسواق أصبحت بربع عقل».

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أضاف: «قيادة المرأة للسيارة تقودها إلى الخلوة ومواعدتها لصاحبها، قيادة المرأة لسيارة فتنة وهي بنصف عقل وإذا ذهبت السوق نقص من عقلها ربع».

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التحرير

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