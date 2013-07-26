الحلقة (15) من "موجة حارة": "نوسة" تفاجئ "حمادة غزلان" بحملها

كتب : شريف حسين منذ 17 دقيقة

تكشف الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل "موجة حارة"، عن أن شيخ الفضائيات الذي يتعاون مع أمن الدولة وجهات سيادية، هو السبب في حفظ التحقيق مع المقدم سيد العجاتي "إياد نصار" نجل شقيقه، في واقعة تعديه على القواد حمادة غزلان وهتك عرضه، على خلفية استجوابه في قضية مقتل هنية فتاة المصعد، في البرج الذي يوجد به مقر شركة حمادة غزلان، والتي اتضح أن حمادة "سيد رجب"، ضالع فيها، إلا أن الاتهما ليس رسميا حتى الآن.

وفي مفاجأة كبير، أخبرت نوسة "هنا شيحة" الزوجة الثانية لحمادة غزلان زوجها بأنها حامل، وهو ما أثار موجة غضب شديدة من غزلان، الذي ضربها ضربا مبرحا وأكد على ضرورة إجهاضها، كما كان يطفئ سيجارته في ساقها، حيث كان غزلان ونوسة قد اتفقا على غدم الإنجاب، نظرا لأن غزلان لا يأتمن نوسة على أولاده، كما أنه قرر أن يكتفي بابنيه من زوجته الأولى إجلال "هالة فاخر"، والتي يطمئن على تربيتها لهما.

ويستمر الصحفي نبيل العجاتي، شقيق سيد، في التخطيط مع مجموعة من الشباب، لتنظيم مظاهرات حاشدة ضد النظام الحاكم.

وتطلب زوجة الشيخ سعد العجاتي "جيهان فضل" منه أن تجري عملية سوف تتمكن بعدها من الإنجاب، إلا أنه يرفض الأمر رفضا قاطعا، بداعي أنها إرادة الله التي يجب أن ترضى بها زوجته.

يذكر أن مسلسل موجة حارة، بطولة سيد رجب وإياد نصار ورانيا يوسف ومعالي زايد ومدحت صالح، ويدور في إطار دراما اجتماعية، حول أسرة العجاتي وأخيه الثوري، وعلاقتهم بعدة أسر وشخصيات أخرى، منها حمادة غزلان.