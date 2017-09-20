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دار الإفتاء: الجمعة غرة محرم وأول العام الهجري الجديد 1439

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دار الإفتاء: الجمعة غرة محرم وأول العام الهجري الجديد 1439 دار الإفتاء: الجمعة غرة محرم وأول العام الهجري الجديد 1439

التحرير

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أعلنت دار الافتاء المصرية أن بعد غد الجمعة هو غرة شهر محرم وأول أيام العام الهجرى الجديد 1439 وأن غدا الخميس هو المتمم لشهر ذى الحجة لعام 1438 هجرية.

وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في بيان له مساء اليوم الأربعاء، أن اللجان العلمية لدار الافتاء استطلعت مساء اليوم هلال شهر محرم للعام 1439 ولم يتحقق لديها شرعا من نتائج الرؤية البصرية والشرعية الصحيحة ثبوت هلال شهر محرم ليكون يوم الجمعة هو أول محرم وبدء العام الجديد وأن غدا الخميس هو آخر أيام شهر ذى الحجة للعام 1438 هجرية.

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وهنأ مفتي الجمهورية بهذه المناسبة الرئيس عبدالفتاح والشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجرى الجديد، معربًا عن أمله أن يعم الأمن والاستقرار على وسائر الدول الإسلامية.

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التحرير

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