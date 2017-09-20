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«الأعلى للإعلام»: نعد ميثاق شرف لتغطية الانتخابات يتضمن عقوبة المخالفين

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«الأعلى للإعلام»: نعد ميثاق شرف لتغطية الانتخابات يتضمن عقوبة المخالفين «الأعلى للإعلام»: نعد ميثاق شرف لتغطية الانتخابات يتضمن عقوبة المخالفين

التحرير

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قال عبد الفتاح الجبالي، وكيل أول المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس ناقش اليوم في اجتماعه وضع معايير وضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية القادمة، حيث اتفق أعضاء المجلس على مجموعة من الضوابط الأخلاقية لضمان حقوق المرشحين كاملة مع مراعاة عدم الإساءة لأي مرشح، وأن يكون هناك التزام بالموضوعية والحيادية للتغطية الانتخابية.

وأكد الجبالي، في بيان صحفي، أن المجلس سيعد ميثاق شرف إعلامي لتغطية الانتخابات الرئاسية يتضمن عقوبات للمخالفين، كما سيقوم بالتنسيق مع كل من الهيئة الوطنية للانتخابات، لبلورة آليات حث المواطنين على المشاركة في عملية الإقتراع، بينما ينسق مع الهيئة الوطنية للصحافة في تدشين حمالات التوعية بالصحف القومية لتوضيح أهمية مشاركة كافة فئات الشعب في التصويت.

وأضاف أن المجلس اتفق على ضرورة إعادة هيكلة مركز تدريب الصحفيين والإعلاميين الأفارقة تنظيميًا وماليًا وإداريًا، حتى يقوم بدوره بشكل كامل، وسيتم التنسيق مع أحد مراكز الأبحاث التخصصية لتطوير المركز.

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وأشار الجبالي فيما يتعلق بالفتاوى الدينية، أن المجلس لا يتدخل في هذا الموضوع، وأنه تم إحالتها إلى الأزهر الشريف للتحقيق فيها وموافاة المجلس بنتائج التحقيقات.

ولفت إلى أن المجلس بصدد إعداد تقرير بشأن الحالة الإعلامية في ، وسوف يتم عرضه على البرلمان والرأي العام، كما أوشك المجلس على الانتهاء من مشروع قانون حرية تداول المعلومات في خلال أسبوعين ستصدر المسودة النهائية للقانون.

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