«المهن التعليمية»: صرف دفعة المعاشات في موعدها المقرر أول أكتوبر

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قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف دفعة المعاشات في موعدها المقرر 1/10/2017.

ووجه نقيب المعلمين، الشكر خلال اجتماع هيئة المكتب الذي تم عقده اليوم، بمقر النقابة العامة بالجزيرة، لأعضاء الجمعية العمومية على حضورهم وظهورهم بمظهر مشرف يليق بالمعلمين خلال الجمعية العمومية غير العادية التي تم عقدها تحت إشراف قضائي للتصويت على رفع الحراسة القضائية عن النقابة وإجراء الانتخابات في موعدها.

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وفي نفس السياق قررت هيئة المكتب الموافقة على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية عقب دراسة الأوراق المقدمة من قبل شركة كليوباترا المستأجرة للكافتريا العلوية بنادي الشاطئ بالإسكندرية.

وقررت الهيئة الموافقة على المذكرة المقدمة من عادل حاحا، عضو لجنة المتابعة بتجديد المراتب والمفروشات بعمارات الإسكندرية.