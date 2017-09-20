أخبار عاجلة

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
رئيس البنك الأوروبي: من السابق لأوانه الحديث عن مخاطر مالية جراء أزمة كتالونيا -
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«الصحة»: لا نية لرفع أسعار الدواء.. الزيادة الماضية كانت اضطرارية

Google+ Print
«الصحة»: لا نية لرفع أسعار الدواء.. الزيادة الماضية كانت اضطرارية «الصحة»: لا نية لرفع أسعار الدواء.. الزيادة الماضية كانت اضطرارية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه ما زال عند موقفه أنه لا نية لرفع الدواء، مشيرًا إلى أن مراجعة الوزارة لـ5 آلاف نوع دواء ليس لرفع أسعارها، بل لتقليل بدائل تلك الأدوية لأنها أعلى من سعر الدواء الأصلي.

أضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، اليوم الأربعاء، أن الأدوية المقرر إعادة النظر فيها لم يتم تسعيرها منذ سنوات، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الأدوية الفترة الماضية كان بسبب اضطرار الوزارة لذلك.

شاهد أيضا

وتابع أن «الوزارة تجاوزت الأزمة، حيث كانت صحة المرضى في خطر بسب وجود نواقص للأدوية، وكان لابد من رفع أسعارها لتوفيرها»، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من أول أكتوبر القادم سيخضع قطاع الأدوية لمنظومة مميكنة تعتبر طفرة كبيرة لمنع التلاعب في أسعار الدواء.

وأكد أنه «سيكون هناك لأول مرة في قاعدة بيانات للأدوية بشكلِ كامل، وسيُسهل ذلك القضاء على السوق السوداء للدواء».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا