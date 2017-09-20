«الصحة»: لا نية لرفع أسعار الدواء.. الزيادة الماضية كانت اضطرارية

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه ما زال عند موقفه أنه لا نية لرفع أسعار الدواء، مشيرًا إلى أن مراجعة الوزارة لـ5 آلاف نوع دواء ليس لرفع أسعارها، بل لتقليل بدائل تلك الأدوية لأنها أعلى من سعر الدواء الأصلي.

أضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، اليوم الأربعاء، أن الأدوية المقرر إعادة النظر فيها لم يتم تسعيرها منذ سنوات، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الأدوية الفترة الماضية كان بسبب اضطرار الوزارة لذلك.

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وتابع أن «الوزارة تجاوزت الأزمة، حيث كانت صحة المرضى في خطر بسب وجود نواقص للأدوية، وكان لابد من رفع أسعارها لتوفيرها»، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من أول أكتوبر القادم سيخضع قطاع الأدوية لمنظومة مميكنة تعتبر طفرة كبيرة لمنع التلاعب في أسعار الدواء.

وأكد أنه «سيكون هناك لأول مرة في مصر قاعدة بيانات للأدوية بشكلِ كامل، وسيُسهل ذلك القضاء على السوق السوداء للدواء».