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27 ديسمبر.. نظر طعن "محامي مطاي" على حبسهم 5 سنوات بتهمة إهانة لقضاء

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مصراوي Masrawy

27 ديسمبر.. نظر طعن "محامي مطاي" على حبسهم 5 سنوات بتهمة إهانة لقضاء

09:34 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

يحيي التوني أمين صندوق النقابة العامة

كتب- طارق سمير:

قال يحيي التوني أمين صندوق النقابة العامة، إن محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، حددت جلسة 27 من ديسمبر المقبل لنظر طعن نقابة المحامين المقدم عن محامي مطاي الـ7، المحكوم عليهم بالسجن لمدة خمس سنوات، بتهمة إهانة القضاء.

كانت محكمة جنايات المنيا، قضت في 9 أغسطس 2015، بمعاقبة 8 محامين غيابيًا بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، ومعاقبة محام آخر حضوريا بالحبس لمدة 3 سنوات، وبراءة 13 محاميا آخرين، وذلك في قضية الاعتداء على محكمة جنح مطاي بمحافظة المنيا وتعطيل العمل بها واستعمال القوة والعنف مع القاضي أحمد فتحي جنيدي القاضي بالمحكمة وسبه وقذفه وإهانته.

وخففت محكمة جنايات المنيا، في 12 مارس الماضي، الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق 8 محامين، 7 منهم حضورياً، ومتهم غيابياً، بتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوى، بعدما أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك، خلال نظر الاستشكال على حكم حبسهم الصادر بالسجن المؤبد.

تعود أحداث القضية إلي يوم 12 من شهر مارس 2013، حيث قام عدد من المحامين بالتجمهر وإغلاق باب المحكمة وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوى من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.

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مصراوي Masrawy

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