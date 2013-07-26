الحلقة (16) من "موجة حارة": إلقاء القبض على نبيل العجاتي على خلفية تنظيمه مسيرات ووقفات احتجاجية

كتب : شريف حسين منذ 16 دقيقة

في الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "موجة حارة"، يلقي أمن الدولة القبض على نبيل العجاتي، بعد عقده عدة اجتماعات مع مجموعات من الشباب لتنظيم وقفات احتجاجية أمام الوزارات المختلفة وأمام مقر الجهاز، وتنظيم مسيرات من المطرية، كما تم إلقاء القبض على عدد من زملاء نبيل، واقتحام مقر اجتماعاتهم.

وخلال الحلقة يحاول سيد العجاتي "إياد نصار"، المقد بمباحث الآداب، معرفة مكان احتجاز نبيل لمحاولة التدخل للإفراج عنه، كما تطلب أمه دولت "معالي زايد" من الشيخ سعد العجاتي عم نبيل وسيد، أن يتدخل للإفراج عنه، كما تدخل سابقا لحفظ التحقيق مع سيد العجاتي في واقعة تعذيبه للقواج حمادة غزلان "سيد رجب"، وذلك على خلفية العلاقة التي تربطه بعد من المسؤولين بجهات سيادية، يوفرون له الحماية، مقابل توجيه الرأي العام وجمهوره ومريديه إلى أن الخروج على الحاكم أو التمرد عليه حرام شرعا بإجماع العلماء، إلا أن الشيخ سعد يقول إن الأمر مختلف في حالة نبيل، حيث إن سيد العجاتي في النهاية ضابط شرطة وينتمي إليهم، فيما يعد نبيل معارضا للنظام.

يذكر أن مسلسل موجة حارة، بطولة سيد رجب وإياد نصار ورانيا يوسف ومعالي زايد ومدحت صالح، ويدور في إطار دراما اجتماعية، حول أسرة العجاتي وأخيه الثوري، وعلاقتهم بعدة أسر وشخصيات أخرى، منها حمادة غزلان.