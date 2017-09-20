مبعوث الأمم المتحدة: هناك أطراف تحاول تعطيل الحل في ليبيا

كتب - علاء المطيري:

قال غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، الأربعاء، إن هناك أطرافا تحاول تعطيل الحل في ليبيا، مضيفًا أن "هناك من يستفيدون من هذا الحالة وتتحقق مصالحهم في أجواء عدم الاستقرار في ليبيا".

وتابع - خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "إن مسألة الهجرة في ليبيا تم الحديث عنها بين الدول والمفوضية العليا لشؤون للاجئين، وهؤلاء يمكنهم فعل الاشياء المناسبة خلال الأشهر المقبلة".

وأضاف سلامة: "دعوني أكون واضحًا، أنا لا أعبر عن ابتكار جديد، وما يرغبه الليبيون هو إنهاء النزاع ولا يريدون الانتقال من عمل إلى آخر لا يساهم في تغيير الأوضاع".

وقال إن بعض المؤسسات الليبية تقع رهينة لم تتم يسيطر عليها، ويجب أن تبلغ الأمور إلى المرحلة النهائية وهي الانتخابات... تمهيد الطريق ليس من أجل انتخابات لتقسيم ليبيا وإنما انتخابات تعبر عن آمال الليبيين".

وشدد على انه لا يمكن القبول بأن تكون الانتخابات القادمة مجرد حدث يتم إسدال الستار عليها.

وقال إن الليبيين يقررون أي نظام سياسي يريدونه وأنا من دعاة احترام الإرادة الليبية، وذلك ردا على سؤال حول ما يثار حول دعمه للنظام الفيدرالي في ليبيا".

وتعيش ليبيا في حالة من الفوضى منذ الانتفاضة الدموية التي أطاحت بالزعيم معمر القذافي وقتلته فيما بعد في 2011. وتنقسم البلاد بين حكومات في شرق البلاد وغربها ومليشيات تدعمها.

وقد استغل تنظيم داعش وتنظيمات متطرفة أخرى حالة الفوضى هذا لتؤسس موطئ قدم لها في البلاد الشمال أفريقية، قبل أن يتمكن الجيش الوطني الليبي ومليشيات تابعة للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس من طرد داعش في معقله في مدينة سرت.