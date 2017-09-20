أخبار عاجلة

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
رئيس البنك الأوروبي: من السابق لأوانه الحديث عن مخاطر مالية جراء أزمة كتالونيا -
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مبعوث الأمم المتحدة: هناك أطراف تحاول تعطيل الحل في ليبيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مبعوث الأمم المتحدة: هناك أطراف تحاول تعطيل الحل في ليبيا

09:28 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

مبعوث الأمم المتحدة: هناك أطراف تحاول تعطيل الحل في ليبيا

غسان سلامة

كتب - علاء المطيري:
قال غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، الأربعاء، إن هناك أطرافا تحاول تعطيل الحل في ليبيا، مضيفًا أن "هناك من يستفيدون من هذا الحالة وتتحقق مصالحهم في أجواء عدم الاستقرار في ليبيا".

وتابع - خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "إن مسألة الهجرة في ليبيا تم الحديث عنها بين الدول والمفوضية العليا لشؤون للاجئين، وهؤلاء يمكنهم فعل الاشياء المناسبة خلال الأشهر المقبلة".

وأضاف سلامة: "دعوني أكون واضحًا، أنا لا أعبر عن ابتكار جديد، وما يرغبه الليبيون هو إنهاء النزاع ولا يريدون الانتقال من عمل إلى آخر لا يساهم في تغيير الأوضاع".

وقال إن بعض المؤسسات الليبية تقع رهينة لم تتم يسيطر عليها، ويجب أن تبلغ الأمور إلى المرحلة النهائية وهي الانتخابات... تمهيد الطريق ليس من أجل انتخابات لتقسيم ليبيا وإنما انتخابات تعبر عن آمال الليبيين".

وشدد على انه لا يمكن القبول بأن تكون الانتخابات القادمة مجرد حدث يتم إسدال الستار عليها.

وقال إن الليبيين يقررون أي نظام سياسي يريدونه وأنا من دعاة احترام الإرادة الليبية، وذلك ردا على سؤال حول ما يثار حول دعمه للنظام الفيدرالي في ليبيا".

وتعيش ليبيا في حالة من الفوضى منذ الانتفاضة الدموية التي أطاحت بالزعيم معمر القذافي وقتلته فيما بعد في 2011. وتنقسم البلاد بين حكومات في شرق البلاد وغربها ومليشيات تدعمها.

وقد استغل تنظيم داعش وتنظيمات متطرفة أخرى حالة الفوضى هذا لتؤسس موطئ قدم لها في البلاد الشمال أفريقية، قبل أن يتمكن الجيش الوطني الليبي ومليشيات تابعة للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس من طرد داعش في معقله في مدينة سرت.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • عباس يكشف أمام العالم تنصل الاحتلال الإسرائيلي من السلام

    أخبار

  • أوباما: لن تستطيع دولة واحدة حل أكبر المشاكل في العالم

    أخبار

  • يلتقي رئيس وزراء إيطاليا ويبحثان تطورات قضية ريجيني

    أخبار

  • ألمانيا تتبرع بخمسة ملايين يورو أخرى للاجئي الروهينجا

    أخبار

إعلان

3e231ba362.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا

الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا