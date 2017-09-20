العثور على رضيع داخل كرتونة ملقى أمام مسجد في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

عثر عدد من أهالي قرية شاوة التابعة لمركز المنصورة، على طفل رضيع داخل كرتونة، ملقى أمام مسجد القرية.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من العميد خالد الزيني، مأمور مركز المنصورة، بورود بلاغ من أهالي قرية شاوة دائرة المركز بالعثور على طفل رضيع داخل كرتونة، ملقى أمام الجامع الكبير بالقرية ويرتدي ملابسه كاملة.

وانتقل ضباط مباحث المركز، بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب محمد هيت، إلى مكان الواقعة، وتبين رصد إحدى كاميرات المراقبة بالمكان لرجل وسيدة يستقلان "توك توك" توقفوا أمام المسجد ليلًا، وتركوا الطفل داخل الكرتونة وفرا هاربين.

وتكثف المباحث من جهودها للوصول إلى مرتكبي الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.