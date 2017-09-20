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المشرف على المتحف الكبير: نقل الآثار يتم بطريقة احترافية

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مصراوي Masrawy

المشرف على المتحف الكبير: نقل الآثار يتم بطريقة احترافية

09:39 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

المشرف على المتحف الكبير: نقل الآثار يتم بطريقة احترافية

المتحف المصري الكبير

كتبت- نسمة فرج:

قال طارق توفيق، المشرف العام على المتحف المصري الكبير، إن عملية نقل الآثار في تتم بطريقة احترافية، نافيًا ما أثارته مواقع التواصل الاجتماعي عن عشوائية نقل القطع الأثرية.

وأضاف توفيق في تصريحات صحفية، أن ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع من نقل تماثيل بصورة عشوائية هي مجرد مستنسخات للتماثيل وليس تماثيل، موضحًا أن نقل التماثيل يتم بصورة احترافية.

وأوضح توفيق أن منطقة الآثار الثقيلة تتعامل حتى 20 طنا ولديها إمكانيات للتعامل مع الأوزان الثقيلة لافتًا إلى أن عملية نقل التماثيل مدروسة جيدا، والدخول للمتحف قائم على دراسة سليمة لضمان وصول الآثار آمنة إلى مكانها.

واستقبل المتحف الكبير، اليوم الأربعاء، 10 تماثيل ضخمة من بينها تمثال للملك خفرع، والإلهة حتحور، والملك أوسركاف، وذلك فى إطار عمليات نقل القطع الأثرية كبيرة الحجم وثقيلة الوزن للمتحف الكبير، والتى ستتوالى تباعا تمهيدا للافتتاح الوشيك فى مستهل عام 2018.

ومن المقرر أن تخضع تلك القطع الأثرية إلى عمليات ترميم وإجراءات الصيانة وتسجيلها وتوثيقها علميا، وذلك لتدخل ضمن سيناريو العرض المتحفى للمتحف الكبير عند افتتاحه.

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مصراوي Masrawy

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