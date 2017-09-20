السيسي يلتقي رئيس وزراء إيطاليا ويبحثان تطورات قضية ريجيني

القاهرة (مصراوي)

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاربعاء مع رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد على حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع روما.

وقال علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي أشاد في بداية اللقاء بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مرحباً بعودة الزخم إلى هذه العلاقات، وتجاوز ما شابها من صعوبات.

وأكد السيسي أن مصر لن تنسى مواقف إيطاليا الداعمة لإرادة الشعب المصري، معرباً عن حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، لاسيما مع وجود العديد من الموضوعات التي تمثل أهمية بالغة للطرفين، فضلاً عن تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي خلال اللقاء، على حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع مصر على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن عودة السفراء بين البلدين تأتي في هذا الإطار، وبهدف تفعيل العلاقات السياسية بين البلدين.

وأكد جينتيلوني حرص إيطاليا على تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين حول سبل مواجهة التحديات المشتركة، وخاصة مكافحة الإرهاب، وسبل استعادة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تفعيل العلاقات السياسية بين الدولتين، واستعراض مجمل تطورات قضية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني، حيث تم الاتفاق على مواصلة التعاون الوثيق والمستمر بين جهات التحقيق في البلدين.

وأكد الرئيس السيسي التزام مصر الكامل بالعمل على استجلاء حقيقة هذه الواقعة وتقديم مرتكبيها للعدالة.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة الوضع في ليبيا، حيث أكد السيسي أهمية التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة في ليبيا، ويحافظ على سيادة الدولة وسلامتها الإقليمية، ويصون المصالح العليا لشعبها.