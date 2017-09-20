ألمانيا تتبرع بخمسة ملايين يورو أخرى للاجئي الروهينجا
ألمانيا تتبرع بخمسة ملايين يورو أخرى للاجئي الروهينجا
09:29 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017
لاجئي الروهينجا في بنجلاديش
نيويورك (د ب أ)
خصصت الحكومة الألمانية خمسة ملايين يورو أخرى من أجل السيطرة على مأساة اللاجئين العالقين بين ميانمار وبنجلاديش.
وقال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل اليوم الأربعاء، في نيويورك، إن بلاده تهدف بهذا المبلغ لدعم منظمة الصليب الأحمر الدولية.
وتسبب العنف الذي مارسته قوات الأمن في ولاية أراكان (راخين) في ميانمار ضد أقلية الروهينجا المسلمة في فرار أكثر من 420 ألف من أبناء الأقلية إلى دولة بنجلاديش المجاورة.
وهناك تقارير تفيد بأن جيش ميانمار وجماعات غوغائية أحرقت قرى بأكملها لمسلمي الروهينجا، وأطلقت النار على الهاربين بعد أن هاجم ثوار الروهينجا مراكز للشرطة والجيش.
وتحدث الجيش عن "عملية إجلاء" ضد إرهابيين.
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