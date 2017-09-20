مفوضية استفتاء كردستان: البرلمان العراقي لن يتمكن من تعطليه
مفوضية استفتاء كردستان: البرلمان العراقي لن يتمكن من تعطليه
09:19 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017
هندرين محمد
بغداد في 20 سبتمبر /أ ش أ/
أعلن رئيس المفوضية العليا للاستفتاء في كردستان العراق هندرين محمد، أن قرارات البرلمان العراقي لن تؤثر على إعداد وإجراء التصويت على استقلال كردستان.
وقال هندرين - في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الأربعاء - "إن لجنة الاستفتاء العليا تعمل على أساس قانون الحكم الذاتي والقرارات الرئاسية ولذلك فإن قرارات البرلمان العراقي الرافضة لإجراء الاستفتاء في كردستان العراق، ليست ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا".
وأضاف "أن الضغوط الدولية والإقليمية والداخلية، من أجل إلغاء الاستفتاء كثيرة، لكننا ماضون في إجرائه 25 سبتمبر المقبل .. وعملية الاستفتاء ستتم، وسنفتح مراكز التصويت، وعندها سيقتنع الناس أن الاستفتاء سيجري".
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