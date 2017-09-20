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بالصور.. الاحتفال بالعام الهجري الجديد في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الاحتفال بالعام الهجري الجديد في الدقهلية

09:11 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

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بالصور.. الاحتفال بليلة رأس السنة الهجرية ببورسعيد

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بالصور.. الاحتفال بليلة رأس السنة الهجرية ببورسعيد

الدقهلية - رامي القناوي:

شارك الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، في الاحتفال بحلول العام الهجري الجديد بمسجد النصر بمدينة المنصورة.

وحضر الاحتفال اللواء أحمد صالح، نائب مدير أمن الدقهلية، واللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، والمهندس مختار الخولي، وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد، وقيادات الأزهر والأوقاف بالمحافظة والقيادات التنفيذية وعدد من أعضاء مجلس النواب وجمع كبير من أبناء المنصورة.

وتضمنت فقرات الاحتفال تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم، بالإضافة إلى عدد من الابتهالات الدينية.

وألقى الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، خطبة تحدث فيها عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة، مؤكدًا أن أهم الدروس من الهجرة هي أن الله ناصر نبيه، عندما قال: "إلا تنصروه فقد نصره الله".

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