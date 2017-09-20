بالصور.. الاحتفال بليلة رأس السنة الهجرية ببورسعيد
بالصور.. الاحتفال بليلة رأس السنة الهجرية ببورسعيد
09:09 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. الاحتفال بالعام الهجري الجديد في الدقهلية
بورسعيد - طارق الرفاعي:
شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بالمسجد العباسي، للاحتفال بليلة رأس السنة الهجرية.
بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة للشيخ محمد الغرباوي، مدير عام الواعظين، أعقبها كلمة الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، والذي تحدث عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية وآثارها في حياة المسلمين، ومنها حب الوطن والتسامح الذي يدعو إليه الدين الإسلامي.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
وكيل "أوقاف قنا": كاميرات "سيدي عبدالرحيم" منعت "فك السحر" و"عدة ياسين"
-
بالصور.. مستثمرون ألمان في زيارة لمشروعات شرق بورسعيد
-
بالصور.. محافظ بورسعيد يكرم المعلمين المثاليين
-
بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل النقيب العام لمعلمي مصر
إعلان
إعلان