بالصور.. الاحتفال بليلة رأس السنة الهجرية ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بالمسجد العباسي، للاحتفال بليلة رأس السنة الهجرية.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة للشيخ محمد الغرباوي، مدير عام الواعظين، أعقبها كلمة الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، والذي تحدث عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية وآثارها في حياة المسلمين، ومنها حب الوطن والتسامح الذي يدعو إليه الدين الإسلامي.