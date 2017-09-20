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محافظ الجيزة يشارك في احتفالات العام الهجري الجديد بالوراق -صور

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مصراوي Masrawy

محافظ الجيزة يشارك في احتفالات العام الهجري الجديد بالوراق -صور

09:09 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

محافظ الجيزة يشارك في احتفالات العام الهجري الجديد بالوراق -صور

محافظ الجيزة يشارك في احتفالات العام الهجري الجديد

كتبت- ندى الخولي:

حضر اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية احتفالية مديرية الأوقاف بمناسبة العام الهجرى الجديد بمسجد السلام بالوراق.

وأكد المحافظ على اهتمامه بمشاركة المواطنين فى كافة الاحتفالات والأعياد سواء الدينية أو القومية انطلاقًا من التواصل الدائم مع مواطني المحافظة.

حضر الاحتفال اللواء علاء الهراس نائب المحافظ والمهندس عبدالرحمن الشهاوي السكرتير المساعد والشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف وسعد بدير عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق.

بدأ الاحتفال بتلاوة أيات من الذكر الحكيم ودرس ديني لمدير مديرية الأوقاف وابتهالات دينية.

محافظ الجيزة يشارك في احتفالات العام الهجري الجديد (2)

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