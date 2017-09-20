مرتضى منصور يتنازل عن قضاياه ضد «وايت نايتس» (صور)

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قام مرتضى منصور،رئيس نادي الزمالك، بعمل توكيل صباح اليوم لـ 5 من المحامين لبدء التحرك في الخطوات القانونية للإفراج عن جماهير رابطة أولتراس وايت نايتس المحبوسين على ذمه قضية مباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبيى التي أقيمت على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وتضمن التوكيل تنازل رئيس الزمالك عن الدعوى المدنية التي أقامها ضد الشباب المقبوض عليهم، كما تقدم المحامين بطلب إلى رئيس نيابات غرب الإسكندرية ونائب المدعي العام العسكري بتنازل رئيس الزمالك عن جميع القضايا وتنازله عن الدعوى المدنية.

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ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للزمالك فقد قام مرتضى منصور خلال الساعات الماضية بإجراء سلسلة من الاتصالات المكثفة مع المسئولين بالدولة لإنهاء كافة القضايا وسرعة الإفراج عنهم خاصة أن معظمهم من شباب الجامعات.

واستقبل منصور خلال الأسبوع الحالي 150 فردًا من أولياء أمور الوايت نايتس وقرر التنازل عن القضايا بعد هذه الجلسة.



