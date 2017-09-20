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شيرين شمس: جمهور الأهلي قدم رسالة للأمن (فيديو)

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شيرين شمس: جمهور الأهلي قدم رسالة للأمن (فيديو) شيرين شمس: جمهور الأهلي قدم رسالة للأمن (فيديو)

التحرير

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أشاد شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بجمهور القلعة الحمراء، خلال مران الفريق بملعب «مختار التتش»، اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي.

وقال «شمس»، خلال تصريحاته لقناة «الأهلي»، أن الجمهور قدم لقطة مضيئة للغاية بتحيته الخاصة لشريف إكرامي، مؤكدًا أن المشجعين كانوا قمة في النظام والالتزام.

ووجه مدير الأهلي، الشكر لمسؤولي الأمن على المجهور الكبير الذي بذلوه لتنظيم حضور الجمهور للمران، مشيرًا إلى أن مشهد اليوم يجب أن يكون تحفيزي لهم لعودة الجماهير.

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وتوافدت جماهير الأهلي بأعداد كبيرة على ملعب التتش بالجزيرة عصر اليوم، الأربعاء، لدعم فريق الكرة في مرانه الأخير قبل السفر إلى تونس. وحرص أمن الأهلي على توزيع زجاجات مياه على الجمهور المتواجد في المران،وحرصت الجماهير على ترديد الأغاني، والتشجيع بطرق وأساليب تشعل حماس اللاعبين، وتحفزهم لتحقيق الفوز على الترجي برادس في لقائهما معًا السبت المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقامت الجماهير المتواجدة بالهتاف «أفريقيا يا أهلي» والهتاف لـ«حسام البدري»، المدير الفني للأهلي، فور نزول الفريق إلى ملعب المران، كما وجهوا تحية خاصة لشريف إكرامي، حارس الفريق،«العب ما يهمكش

 

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التحرير

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