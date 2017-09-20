بطل الفيزيك يعلق على مشاركته في بطولة هونج كونج بالصين

التحرير

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أعلن فريق "Ko Squad" عن مشاركة البطل محمد الجندي، بطل الكلاسيك بودي بيلدنج، في بطولة هونج كونج المقرر إقامتها في الصين، خلال شهر أكتوبر المقبل.

وقال محمد الجندي، في تصريحات خاصة لـ"التحرير": إن لاعب الفيزيك بصفة عامة، لابد أن تكون جيناته تصلح لهذه اللعبة، خاصة وأنه ليس من السهل أن يشارك بهذه اللعبة أي شخص، لا سيما وأنها تتطلب عضلات ليست ضخمة".

وأضاف اللاعب، أن المنشريات لابد أن تكون واضحة بشكل كبير، على أن يكون وسطه رفيع نسبيًا، بالإضافة إلى أن تكون عضلاته مسطحة وعريضة أماميًا وخلفيًا، بجانب وجود سمانة مميزة وعدم إهمال قدميه".

وواصل تصريحاته، أنه يعلم جيدًا قبل مشاركته في بطولة بحجم هونج كونج، أن المنافسة صعبة ولكن ما يساعده على ذلك هو أنه استطاع أنه توج ببطولات من قبل ومنافس قوي، بالإضافة لتوفير الإمكانيات التي ستكون حافزًا له.

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واستطرد، أنه توج بالعديد من البطولات، قبل مشاركته في بطولة هونج كونج، أبرزها بطولة "أوفر آول"، وبطل أبطال بطولة تايتل".

واختتم تصريحاته، أن الرعاية فرقت بشكلٍ كبير معه، وساعدته ماديًا وعنويًا لتحقيق الهدف المطلوب، مشددًا على استعداده للمشاركة بتلك البطولة.