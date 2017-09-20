كوبا: خطاب ترامب أمام الامم المتحدة "غير مقبول"

هافانا - (أ ف ب):

نددت هافانا، الاربعاء بالخطاب الذي القاه الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء، والذي وصف فيه النظام الكوبي ب"الفاسد والمزعزع للاستقرار"، معتبرة هذه التصريحات "غير مقبولة ومزعزعة للاستقرار".

وقالت الحكومة الكوبية، في بيان، إن خطاب ترامب "يفتقر إلى الاحترام، وهو تدخل في شؤون الغير وغير مقبول"، في حين قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز، في تصريح لقناة "تيليسور" التلفزيونية الفنزويلية، إنه خطاب "غير معهود وعدواني وطغياني وأمبريالي بطريقة فظة".

وكان ترامب قال، أمام الجمعية العامة للامم المتحدة: إن نظام كاسترو "فاسد ومزعزع لاستقرار" كوبا، مضيفا أنه "من الاتحاد السوفياتي إلى كوبا وفنزويلا، حيثما اعتمدت الاشتراكية الحقيقية أو الشيوعية كنت النتيجة معاناة وخيبة أمل وفشل. من يدعون إلى هذه الايديولوجيات الفاشلة لا يساهمون إلا في معاناة الذين يعيشون في ظل هذه الانظمة الوحشية".

واستأنفت الولايات المتحدة علاقاتها مع كوبا، عام 2015، بعد نصف قرن من القطيعة. غير أن هذه العلاقات عادت وتدهورت مع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الابيض، ثم تشديده اللهجة حيال هافانا في يونيو، ما سدد ضربة إلى عملية التقارب التي باشرها سلفه باراك أوباما.