رافضا ترك منصبه.. مدير مدرسة يتهم وكيل «تعليم الغربية» بالتعنت ضده

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نشبت أزمة على إدارة مدرسة مدرسة عمرو بن العاص الإعدادي بمدينة طنطا، عقب قرار استبعاد مدير المدرسة والذي رفض بدوره التخلي عن منصبه.

وأغشي على عبد الغني المقلي، مدير مدرسة عمرو بن العاص الإعدادي بطنطا، وسقط بمكتبه خلال اليوم الدراسي أول من أمس الاثنين، بعدما توجهت لجنة من مديرية التربية والتعليم لاستلام المدرسة منه، والذي بدوره رفض ذلك واعتبر نفسه ضحية وكيل الوزارة.

«وكيل الوزارة قدمني كبش فدا علشان يحافظ على الكرسي بتاعه ويرضي مندوبة الوزير».. بهذه الجملة بدأ المقلي سرد تفاصيل الأزمة.

وقال مدير المدرسة: «قبل قدوم عيد الأضحي بيوم واحد فوجئت في أثناء تواجدي بالمدرسة، بمشكلة بين مدير المدرسة الابتدائية ومندوبة مكتب متابعة الوزير وتدعى "فاتن أ س"، وتدخلت على إثرها لحل الخلاف الناشب بينهما، فقررت المسؤولة التفتيش على المدرسة الإعدادية أيضا».

وأضاف: « مندوبة الوزارة تعاملت مع المعلمين بطريقة لا تليق بهم، وكتبت مذكرة في المدرسة وخدعت المدرسين بأخذ توقيعاتهم عليها دون علمهم، وفوجئت وأنا أوقع عليها أيضا أن المذكرة ضد المدرسة ومعلميها».

وتابع المقلي: «المدرسين حصلتلهم حالة من الغضب والاستياء، وكانوا هيستدعوا النجدة ويعملولها محضر، لكن أنا أبلغت مدير الإدارة الذي حضر إلى المدرسة وتقدمنا بمذكرة ضدها، واصطحبها وتوجها معا لوكيل الوزارة».

واستكمل: «توجهت إلى الشناوي عايد وكيل الوزارة في مكتبه، لشرح تفاصيل الأزمة، قام بطردي من مكتبه ورفض الاستماع لي، وصرخ في وجهي (أنت فاشل فاشل فاشل)».

وأكد المقلي أن المحافظ اللواء أحمد ضيف صقر أصدر قرارا بالإبقاء عليه مديرا للمدرسة في بداية الأزمة، إلا أن المعلمين فوجئوا بلجنة أول أمس لإخلاء مدير المدرسة من مكانه.

وتبين أن قرار وكيل الوزارة باستبعاد مدير المدرسة صدر بتاريخ 30 أغسطس، في نفس اليوم الذي تواجدت فيه مندوبة الوزير وتوجهت إلى المديرية عقب المشادات التي حدثت بينها وبين المعلمين، دون إجراء تحقيق في الواقعة.

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على صعيد متصل، ذكرت مصادر لـ"التحرير" أن مندوبة الوزير اتهمت مدير المدرسة بأنه امتنع عن تقديم الدفاتر لها وأغلق عليها المدرسة وتحرش بها، وهو ما نفاه المعلمون والعاملون بالمدرسة.

وكشفت المصادر أن الوكلاء وعدد من المسؤولين بمدرسة عمرو بن العاص الإعدادية رفضوا تولي المسؤولية خلفا للمقلي، وأعلن المعلمون ومجلس الأمناء بالمدرسة تضامنهم الكامل مع المدير واتهموا وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بالتعنت ضد مدير المدرسة.

بدوره، امتنع الشناوي عبدالصمد عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الرد أو التعقيب على الواقعة.

في المقابل قال الدكتور سراج الديب مدير إدارة غرب طنطا، إن مندوبة الوزارة أعدت تقريرا ضد المدرسة، كما قدم المعلمون مذكرة رسمية ضدها وتم إحالتهما للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية.

وأشار الديب في تصريحاته لـ "التحرير"، إلى أن قرار استبعاد مدير المدرسة إجراء احترازي، مضيفا: «علشان الموضوع يهدي وبعد كدا هنبقي نرجعه تاني بعد انتهاء التحقيق».