نائب أسواني يطالب بالتحقيق في تأخر تطوير محطة قطارات كوم أمبو

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تقدم النائب محمد سليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للمجلس، بشأن تأخر أعمال التطوير والتجديد بمحطة سكك حديد كوم أمبو، مطالبًا بضم الطلب للجنة النقل والمواصلات واستجواب وزير النقل.

وأوضح النائب عن دائرة مركز كوم أمبو بأسوان، خلال بيان له، اليوم الأربعاء، أن الوزارة أعلنت عن تطوير 100 محطة على مستوى الجمهورية، كان نصيب محافظة أسوان 8 محطات منها هى محطات أسوان ودراو وكوم أمبو والرغامة وكلابشة وسلوا وإدفو والسباعية.

ولفت سليم إلى أنه منذ إسناد عملية تطوير محطة كوم أمبو منذ عامين، فقد بلغت نسبة الانجاز 60% فقط، على الرغم من أهمية المحطة سياحيًا واقتصاديًا.

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وأضاف النائب، أن محطة كوم أمبو بمدينة ذات طابع خاص ومدرجة بوزارة الثقافة فى سجلات المبانى ذات الطابع الحضارى المتميز المحظور هدمها، كما أنها تخدم العملية السياحية داخل المدينة، إضافة إلى الأنشطة التجارية وخدمة أكثر من 800 ألف نسمة تضمهم 3 مراكز إدارية هى كوم أمبو ونصر النوبة ودراو.

وكشف النائب في بيانه أن هناك بعض العيوب الفنية فى تنفيذ الأعمال الجارية بالمحطة، منها أن المسافة بين ارتفاع باب القطار وبين رصيف الصعود والنزول، غير صالحة هندسيًا، مع وجود فراغ يتعدى أكثر من 60 سم مما يؤدى بدوره لسقوط الركاب تحت عجلات القطار وخاصة كبار السن، كما أن المحطة لا يتواجد بها دورات مياه آدمية فى ظل انتظار المسافرين القطارات بمواعيد غير منتظمة وخاصة المرضى وكبار السن، كما أن أعمال الإضاءة الكهربائية غير كافية وأصبحت المحطة فى ظلام دامس والمسافرين عرضة للسرقة فى ظل غياب كامل لمباحث النقل والمواصلات.

وتابع النائب الأسوانى أن المحطة لايتواجد بها كذلك مقاعد آدمية، لافتا أن ما يتم إنشاؤها عبارة عن كتل خرسانية للمسافرين أثناء انتظار القطارات، كما يتواجد مجموعة من القضبان ببن الأرصفة تحت العراء عرضة للنهب والسرقة مما يمثل إهدارًا للمال العام، على حد قوله.