إنهاء التعاقد بين الإعلامي خيرى رمضان وقناة "النهار"
إنهاء التعاقد بين الإعلامي خيرى رمضان وقناة "النهار"
08:56 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017
الإعلامي خيري رمضان
أنهت شبكة تليفزيون "النهار"، التعاقد مع الإعلامي خيري رمضان، بشكل ودي بين الطرفين. وقالت شبكة تليفزيون "النهار"، في بيان صحفى، منذ قليل، إنها تتمني للإعلامي خيري رمضان، كل النجاح والتوفيق في خطواته القادمة. جاء ذلك بعد استمرار غياب الإعلامى خيري رمضان، عن برنامجه "آخر النهار" المذاع على شاشة قناة "النهار". يذكرأن، خيري رمضان، يقدم البرنامج بالتناوب بينه وبين كل من الإعلاميين، خالد صلاح، وجابر القرموطي، ومحمد الدسوقي رشدي.
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