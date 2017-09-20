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رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بزيادة استماراتها في ليبيا

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مصراوي Masrawy

رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بزيادة استماراتها في ليبيا

08:45 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بزيادة استماراتها في ليبيا

رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي

نيويورك (أ ش أ)
وطالبت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي بضرورة توحد جميع الجهود الدولية خلف خطة حماية ليبيا، مشيرة إلى أن التسوية السياسية المقبولة من جانب جميع أنحاء البلاد هي السبيل الوحيد الذى يمكن أن يحقق لليبيا الازدهار والاستقرار.

وأكدت في جلسة عقدها مجلس الأمن حول ليبيا الأربعاء أنه إذا حقق ذلك نستطيع معالجة المشكلات المتعلقة بالهجرة الشرعية وغير الشرعية.

ودعت ماي كل الليبيين للوصول لحلول مشتركة وتوافق من أجل خارطة طريق واضحة، وألا يكون هناك أي مبادرات تتنافس مع بعضها البعض لأن ذلك سيفقدنا الكثير من الوقت.

وأشارت إلى أن الاتفاق السياسي الليبي بمثابة إطار صائب للتعاون، وإن إقرار الأمن والاستقرار هو الأهم، وبعد ذلك تقام الانتخابات بناء على دستور جديد، لافتة إلى أن بريطانيا سوف تزيد من تمثيلها الدبلوماسي في ليبيا.

واستطردت تريزا ماي "اتفق مع الدعوة لإيجاد بنيان أمني موحد في ظل التي سوف تنشأ عن هذه العملية السياسية والتي يجب أن تكون قادرة على توفير الأمن والاستقرار لكل المواطنين وينبغي علينا تدعيم ذلك فالمملكة المتحدة تقدم أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني هذا العام وعلى مدار الاعوام الثلاثة القادمة سوف نقدم أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني.

وتابعت "المملكة المتحدة ستضخ اكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني للعمل مع وزارة الصحة الليبية بشأن احتياجات الرعاية الصحية خاصة للمهاجرين، كما وافقنا على زيادة استثمارانا في إعادة الإعمار في ليبيا حتى يرى الجميع ثمار السلام".

هذا المحتوى من

Asha

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